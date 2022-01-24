Налоговики рассылают «предостережения» и уверяют, что по-другому не могут. Новый вид требования или очередной сбой?

Бухгалтеры рассказали, что налоговики присылают какой-то новый вид требований, в виде документа с названием «предостережение» в формате pdf. Причем они не открываются, а инспекторы уверяют, что по-другому отправить не могут.

Спрашивает наш подписчик.

«Никто не знает, что они хотят?»

В комментариях предположили, что налоговики «хотят, чтобы боялись». На что автор пишет, что хотелось бы знать, чего конкретно-то бояться. Еще предположили, что это «предостережение от открытия файла».

Еще пишут, что не открывается такой документ по некоторым клиентам:

«У меня у части клиентов не открываются такие требования. Написала письма со скринами, что открыть невозможно и представить ответ на такие требования в срок также невозможно. Перезвонила инспектор и говорит, что не отправляется по-другому. Прислала на WhatsApp фото. Хорошо, что из 6 требований 5 — это просто выданные патенты».

Автор тоже отписалась налоговикам, что не открывается у них. И поинтересовалась, почему это ее проблема. На что ей пишут:

«Согласна. Но мне проще так. Тем более, что на 5 из 6 и отвечать не надо. А 6-е — встречка по одной сделке, отправила сегодня утром как раз все документы».

Коллеги, у кого похожая проблема была? Расскажите в комментариях.