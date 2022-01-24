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❗️О доходах за 2021 год надо отчитываться по новой форме 3-НДФЛ

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Рубрика 3-НДФЛ
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Доходы в 3-НДФЛ теперь группируются по видам, а не по ставкам. Налоговики озвучили основные новшества обновленной декларации.

С начала года стартовала декларационная кампания, когда физлицам надо отчитаться, в частности, за доходы от продажи имущества.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры — смотрите в нашей таблице.

Форма декларации в этом году новая (по приказу ФНС от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@).

Титульный лист

С него убрали информационные поля — кто и когда выдал паспорт, а также сведения о месте рождения налогоплательщика.

Приложение к разделу 1

Здесь больше не надо указывать код налогового или расчетного периода.

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Раздел 2

Теперь в нем необходимо указывать сведения в разрезе видов доходов, а не ставок.

Значит, листов в разделе может быть несколько в зависимости от вида дохода.

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Приложение 2

Здесь нужно указывать два кода: страны источника выплаты и страны ее зачисления.

Приложение 3

Расчет к приложению 3 (авансы ИП на ОСНО) перенесен в само приложение.

Из приложения 3 исключили поле для указания кода ОКВЭД.

Расчет к приложению 5

Сюда введены новые строки для инвестиционного вычета.

Приложение 7

Там оставили только два кода номера объекта (1 — кадастровый номер, 2 — номер отсутствует).

Если номера нет, то строку 032 не заполняют.

В приложение 7 также добавлены строки для налогового вычета в упрощенном порядке.

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