❗️О доходах за 2021 год надо отчитываться по новой форме 3-НДФЛ

Доходы в 3-НДФЛ теперь группируются по видам, а не по ставкам. Налоговики озвучили основные новшества обновленной декларации.

С начала года стартовала декларационная кампания, когда физлицам надо отчитаться, в частности, за доходы от продажи имущества.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры — смотрите в нашей таблице.

Форма декларации в этом году новая (по приказу ФНС от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@).

Титульный лист

С него— кто и когда выдал паспорт, а также сведения о месте рождения налогоплательщика.

Приложение к разделу 1

Здесь больше

Раздел 2

Теперь в нем необходимо указывать сведения

Значит, листов в разделе может быть несколько в зависимости от вида дохода.

Приложение 2

Здесь нужно указывать: страны источника выплаты и страны ее зачисления.

Приложение 3

Расчет к приложению 3 (авансы ИП на ОСНО)в само приложение.

Из приложения 3 исключили поле для указания кода ОКВЭД.

Расчет к приложению 5

Сюда введены

Приложение 7

Там оставилидва кода номера объекта (1 — кадастровый номер, 2 — номер отсутствует).

Если номера нет, то строку 032 не заполняют.

В приложение 7 такжестроки для налогового вычета в упрощенном порядке.