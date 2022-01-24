Windows 11 для бухгалтерских программ пока сырая, сказали бухгалтеры

Бухгалтеры рассказали, что Windows 11 нормально работает пока не со всеми бухгалтерскими программами. И посоветовали пока до нее не обновлять и новые ноутбуки с ней не брать.

Спрашивает наш подписчик.

«Вопрос про Windows 11 Professional: выбираю новый ноутбук взамен прежнего, переставшего быть ноутбуком (работает только от сети). Предлагают новый уже с установленной ОС Windows 11 Professional. 1С не будет конфликтовать с новой системой? Не хочется в отчетный период получить головную боль».

В комментариях не советуют брать компьютер с этой ОС. Да и новый аккумулятор купить и поставить будет дешевле. Автор пишет, что аккумулятор встроенный и сервисный центр будет долго возиться, а сейчас годовая.

Еще пишут о возможных проблемах с програмами. К примеру, вот:

«У меня не конфликтует. Но, обратите внимание, с 11-й КриптоПро версии 5.0.19 блокирует половину программ. Решается обновлением КриптоПро до версии 5.0.2».

Или вот еще:

«Я перешла с 10 на 11. Пришлось откатываться. Не все работало. Дропбокс зависал и не синхронизировался. Сертификаты не все встали».

В общем, «сырая» пока система. А с учетом того, сколько специализированных программ у бухгалтеров — лучше не торопиться.