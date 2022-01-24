Может ли ИП совмещать ПСН с УСН по одному виду деятельности, спорят бухгалтеры

Бухгалтеры разбираются, может ли ИП с патентом в общепите совмещать его с УСН на другой торговой точке. Есть мнение, что если не подаст заявление — никто его патент брать не заставит.
Спрашивает наш подписчик.
«Тема про совмещение патента и УСН. Есть ИП: точка с шаурмой на патенте; детский центр на патенте; хочет открыть кафе на УСН (площадь большая, патент дорого). Читаю письма ФНС — пишут, что по одному виду деятельности либо всё патент, либо всё УСН, нельзя разные режимы.
Кто сталкивался с такой проблемой?».
В комментариях пишут, что никто не заставит ИП брать патент на новую точку. Если сам не подаст заявление — будет использовать УСН, если у него она есть. А также предложили обратиться к региональному законодательству.
А кто-то пишет, что без проблем совмещает.
Минфин же считает, что совмещать ПСН и УСН по одной деятельности в одном городе нельзя. Об этом, в частности, говорится в письмах № 03-11-06/74685 от 15.09.2021, № 03-11-11/64930 от 12.08.2021.
Однако такое мнение представляется спорным. Ведь применение ПСН добровольное. Чтобы начать применять этот режим, надо оформить патент. Нет патента — нет ПСН.
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