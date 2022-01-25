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Электронную подпись в ИФНС дадут только директору лично, предупредили бухгалтеры

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Рубрика ЭДО
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Бесплатную электронную подпись в налоговой директор или ИП может получить только лично, с паспортом и СНИЛС. Представителя по доверенности — завернут.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, разъясните мне, пожалуйста, один вопрос но новой ЭЦП через ИФНС. Может ли гендиректор лично не приходить в ИФНС за ЭЦП, а придёт представитель по доверенности?

Если да, то понять бы, какая доверка должна быть?».

По этой теме рекомендуем посмотреть запись вебинара от эксперта «Срочное про ЭЦП в 2022: что нужно знать бухгалтеру и директору». В любое удобное время, онлайн.

А в комментариях автору однозначно ответили — по доверенности получить ЭЦП в налоговой нельзя. Только лично приехать и получить.

Читайте также: как получить ЭЦП в налоговой в 2022 году.

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