Электронную подпись в ИФНС дадут только директору лично, предупредили бухгалтеры

Бесплатную электронную подпись в налоговой директор или ИП может получить только лично, с паспортом и СНИЛС. Представителя по доверенности — завернут.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги, разъясните мне, пожалуйста, один вопрос но новой ЭЦП через ИФНС. Может ли гендиректор лично не приходить в ИФНС за ЭЦП, а придёт представитель по доверенности?
Если да, то понять бы, какая доверка должна быть?».
А в комментариях автору однозначно ответили — по доверенности получить ЭЦП в налоговой нельзя. Только лично приехать и получить.
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