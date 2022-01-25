Банки стали реже блокировать счета бизнеса в 2021 году

Каждому седьмому предпринимателю в прошлом году блокировали счет. В 2020 году ситуация была хуже: блокировки были у каждого пятого. При этом, из тех, кому блокировали, в 20% случаев это было по ошибке контролеров.

Такие результаты показало исследование Magram Market Research.

Основная причина блокировок — неуплата налогов вовремя, о такой причине заявила треть бизнесменов.

В 2021 году стали гораздо реже блокировать счета у малого и среднего бизнеса из-за нарушений 115-ФЗ. В том числе, без объяснения причин. Всего попавших под блок по этой причине — 4%.

Каждому пятому блокировка прилетела из-за ошибки контролирующих ведомств. У 6% причина была из-за внутренней ошибки компании. А у 4% — было резкое снижение активов, на что банк незамедлительно среагировал.