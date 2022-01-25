Следователь хотел за 1,5 миллиона помочь ИП уйти от наказания за неуплату налогов. А получит срок

Следователя МВД задержали в Красноярском крае за взятку. Есть сведения, что он пообещал индивидуальному предпринимателю уйти от уголовки за неуплату налогов.

Задерживали его оперативники краевого УФСБ в момент передачи ему полутора миллионов рублей. Сейчас все обстоятельства расследуют, после материалы передадут в СК по региону.

А в региональном главке МВД руководство проведет служебную проверку.

По статье 290 УК (получение взятки), особо крупный размер — от 1 млн рублей. Наказание по ч. 4 этой статьи — штраф от 2 до 5 млн, либо от 80-ти до 100-кратной суммы от взятки. Плюс до 15 лет лишат права занимать определенные должности, от 8 до 15 лет — лишение свободы. Срок, как правило, реальный.

По материалам «ЮГ Times».