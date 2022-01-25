Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Следователь хотел за 1,5 миллиона помочь ИП уйти от наказания за неуплату налогов. А получит срок

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономические преступления
Версия для печати

Следователя МВД задержали в Красноярском крае за взятку. Есть сведения, что он пообещал индивидуальному предпринимателю уйти от уголовки за неуплату налогов.

Задерживали его оперативники краевого УФСБ в момент передачи ему полутора миллионов рублей. Сейчас все обстоятельства расследуют, после материалы передадут в СК по региону.

А в региональном главке МВД руководство проведет служебную проверку.

По статье 290 УК (получение взятки), особо крупный размер — от 1 млн рублей. Наказание по ч. 4 этой статьи — штраф от 2 до 5 млн, либо от 80-ти до 100-кратной суммы от взятки. Плюс до 15 лет лишат права занимать определенные должности, от 8 до 15 лет — лишение свободы. Срок, как правило, реальный.

По материалам «ЮГ Times».

БУХУЧЕТ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛСЯ! ВЫ ГОТОВЫ?

Как правильно внедрить в работу сразу 5 новых ФСБУ? Когда и какие сделать проводки?

Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

Старт 15 февраля.

Забронируйте место>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить