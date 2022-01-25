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При переходе на аутсорсинг лишних сотрудников надо увольнять по сокращению, сказал суд

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Рубрика Трудовое право
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Сейчас компании часто выполнение какой-то работы отдают на аутсорсинг – например, бухгалтерию, уборку, техобслуживание зданий и т.д. А куда девать своих сотрудников? Сокращать с выплатой пособий, постановил Конституционный суд.

В суд обратился работник, которого уволили по п.7 статьи 77 ТК (отказ от работы в другой местности).

Человек 5 лет отработал в компании рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Потом эту работу вывели на аутсорс и сотрудник оказался не у дел.

Ему предложили переезд в другой регион. Сотрудник отказался и был уволен.

Конституционный суд в постановлении № 3-П/2022 от 20.01.2022 указал, что в такой ситуации работодатель не может предоставить сотруднику другую работу (по его трудовым функциям). То есть такой работник оказывается в таком же положении, как и те, чьи должности сокращаются.

А значит, должно быть увольнение по сокращению штата с выплатой выходного пособия.

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