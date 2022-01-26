Из 1С можно будет выгружать 6-НДФЛ с пустыми справками

Нулевой 6-НДФЛ сдавать не надо. Но если вы принципиально хотите его сдать, держите инструкцию, как это сделать в 1С.
Наш читатель пытался выгрузить из 1С нулевой отчет, но, как говорится, фокус не удался. За разъяснением по этому вопросу он обратился в 1С.
Там пояснили, что в расчете надо обязательно заполнить КБК. Иначе выгрузка невозможна. Таково условие формата.При проверке выгрузки выходит сообщение «Раздел 1 должен быть заполнен» и при нажатии на эту строку курсор автоматически фокусируется на поле КБК в разделе 1.
Если заполнить КБК, ошибка уйдет.
Но в годовом расчете 6-НДФЛ кроме разделов 1 и 2 есть еще приложение 1 (справки).
Если единственный сотрудник компании (директор) не получал зарплату, в справке должны быть его личные данные и нулевые суммы, пояснили в 1С.Также может быть ситуация, когда в разделе 1 была отражена выплата зарплаты за декабрь 2020 года в январе 2021 года, и больше никаких начислений и выплат в 2021 году нет. В этом случае приложение 1 будет пустым.
В техподдержке 1С по этой ситуации дали такой ответ:
«Мы проанализировали подобные ситуации и запланировали добавление возможности представления отчета с пустым Приложением № 1. Такая возможность появится в ближайших релизах».При отсутствии выплат в адрес физлиц фирма не является налоговым агентом, а значит и 6-НДФЛ сдавать не должна. Но как показывают опросы на нашем сайте, 50 % бухгалтеров нулевой отчет все равно сдают.
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