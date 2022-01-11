Бухгалтеры спорят, нужно ли сдавать нулевой 6-НДФЛ, если в компании или ИП не платили зарплату. Кто-то принципиально не сдают, а кто-то сдают, так как боятся, что налоговики счет заблокируют.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги, 6-НДФЛ годовой отчёт надо сдавать нулевой?».
В комментариях пишут, что если нет сотрудников — то и обязанности нет. На это возражают, что может прилететь требование, а следом блокировка счета.
А кто-то делает так:
«Не сдаю. Но, как правило, налоговая присылает требование о не сдаче в срок. В ответ отправляю пояснение, что не являюсь налоговым агентом. Поэтому лучше сразу отправлять такое пояснение, что в прочем, и делала ранее».
В общем, мнения разделились. Кто-то не сдает принципиально, так как нет функций налогового агента. А кто-то сдает, чтобы не отвечать потом на требования.
Просим принять участие в нашем опросе:
Сдавать или нет нулевую 6-НДФЛ, читайте здесь. А также смотрите: пошли проблемы при сдаче годового 6-НДФЛ.
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