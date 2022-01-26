Налоговики захотели счета фактуры и товарные накладные по займу. Товарный заем или чья-то невнимательность?

Налоговики в требовании запросили счета-фактуры, товарные накладные и акт приема-передачи по... займу у другой компании. Конечно, заем может быть и не деньгами, а товарами. Но тут такое ощущение, что просто кто-то не читал, что программа наваяла.
Требованием поделился юрист Игорь Пегов, управляющий партнер в ООО НПК «Статус».
Он сопроводил его словами «как тебе такое Илон Маск?»
И добавил: «они еще что-то придумают, или я уже видел все?».
Для тех, кому плохо видно на скане, перечислим хотелки налоговиков:
- договор (контракт, соглашение) у ООО ***;
- счета-фактуры по займу у ООО ***;
- акт приема-передачи по займу у ООО ***;
- товарные накладные по займу у ООО ***.
В комментариях, конечно сказали, что это огонь. Даже не так- огнище!
По мнению Сергея Кошелева, руководителя проекта «АналогиЯ», без юриста клиенты бы отдали даже то, чего в этой, как он выразился, «писульке» нет.
«Это будет до тех пор, пока на этот „огонь“ будут предоставлять документы и безоговорочно исполнять! И никакие письма #ФНС это не остановят, они их не читают! Они СМС зарабатывают».
А Павел Астапенко, адвокат, партнер в АБ CTL, попытался объяснить с точки зрения логики:
«Скорее всего, если переводить на человеческий, игнорируя версию отсутствия нервных клеток в достойном для осмысленной жизни количестве, речь идёт о закупках за счёт заемных средств».
Но не покидает стойкое ощущение, что инспекторы просто не читали, что им программа составила.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.