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Налоговики разрешили учитывать расходы по цессии при расчете НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Больше не придется платить лишний налог при уступке имущественных прав по договору цессии. Налоговики не возражают, чтобы базу по НДФЛ уменьшали на расходы. То есть платить налог можно с разницы.

Причем нормами НК такое уменьшение не предусмотрено. Но суды считают иначе, и ФНС пришлось смириться с этим.

Ранее фискалы возражали против уплаты НДФЛ с разницы между доходами и расходами.

Такое разрешалось, только если переуступка идет по договору долевого участия. По подобным договорам в НК четко прописано право на уменьшение базы на расходы.

При продаже будущей квартиры в недостроенном доме базу по НДФЛ можно уменьшить только на расходы

Что касается уступки прав требования по другим договорам (не ДДУ), то, по мнению Минфина, уменьшать доход на расходы нельзя, и НДФЛ надо платить со всей суммы, а не с разницы. Об этом, в частности, сообщается в письме Минфина, которое доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-11/3065@ от 10.03.2021.

Но в свежем письме ФНС № СД-19-11/11@ от 19.01.2021 говорится, что хоть НК и не предусматривает уменьшение дохода на расходы, но уменьшить все-таки можно. Причина — судебная практика. Люди подают в суд и выигрывают.

По статье 41 НК налогооблагаемой базой является экономическая выгода в виде разницы между доходом, полученным по договору уступки права требования, и суммой платежа, на основании которого такое право приобретено.

То есть цедент, получив деньги от цессионария, заплатит НДФЛ не со всей суммы, а с разницы между доходом и расходом.

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