Налоговики разрешили учитывать расходы по цессии при расчете НДФЛ

Больше не придется платить лишний налог при уступке имущественных прав по договору цессии. Налоговики не возражают, чтобы базу по НДФЛ уменьшали на расходы. То есть платить налог можно с разницы.

Причем нормами НК такое уменьшение не предусмотрено. Но суды считают иначе, и ФНС пришлось смириться с этим.

Ранее фискалы возражали против уплаты НДФЛ с разницы между доходами и расходами.

Такое разрешалось, только если переуступка идет по договору долевого участия. По подобным договорам в НК четко прописано право на уменьшение базы на расходы.

Что касается уступки прав требования по другим договорам (не ДДУ), то, по мнению Минфина, уменьшать доход на расходы нельзя, и НДФЛ надо платить со всей суммы, а не с разницы. Об этом, в частности, сообщается в письме Минфина, которое доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-11/3065@ от 10.03.2021.

Но в свежем письме ФНС № СД-19-11/11@ от 19.01.2021 говорится, что хоть НК и не предусматривает уменьшение дохода на расходы, но уменьшить все-таки можно. Причина — судебная практика. Люди подают в суд и выигрывают.

По статье 41 НК налогооблагаемой базой является экономическая выгода в виде разницы между доходом, полученным по договору уступки права требования, и суммой платежа, на основании которого такое право приобретено.

То есть цедент, получив деньги от цессионария, заплатит НДФЛ не со всей суммы, а с разницы между доходом и расходом.