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👮 Налоговики требуют от компании привод на допрос ее контрагентов. Они ее ни с кем не путают?

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Рубрика Налоговые проверки
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Инспекторы предписали компании привести директоров своих контрагентов на допрос. Они перепутали фирму с подразделением МВД? Или ненавязчиво так предлагают им делать свою работу?

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Васиелвский.

«Когда налоговики перепутали организацию с подразделением МВД».

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Кстати, завтра (28 января) пройдет бесплатный вебинар от Вячеслава Василевского «Налоговые комиссии 2022: что это такое и к чему готовиться». Начало в 11:00 по Москве. Дадим сертификат каждому участнику.

В редакции «Клерка» сначала не поняли, в соль в приведенном документе. Разве что некоего гендиректора аж 4 раза подряд вызывают. Спросили у автора поста. И вот, что он пишет:

«Организация не может обеспечить явку другой организации. Мы же не МВД, чтобы приводы осуществлять. Есть форма вызова. Я им так в ответе и написал:

Дополнительно сообщаем, что письмом Федеральной налоговой службы от 15.01.2019г., № ЕД-4-2/356@ „О направлении рекомендуемых форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах“, направлены рекомендуемые формы документов, в частности форма по КНД 1165207 (приложение № 10 к данному письму) повестки о вызове на допрос свидетеля. Рекомендуем в дальнейшем использовать в своей работе данное письмо и формы документов, указанных в приложении к данному письму».

Просто в документе закрашены наименования компаний и сразу непонятно, о чем речь. А речь о том, что налоговики предлагают одной коммерческой компании привести на допрос в разные дни директоров четырех других компаний. Еще и ответственностью по ст. 128 НК грозят.

А чего уж так мелко плавать? Пусть сама организация их и допрашивает, потом докладывает налоговикам.

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