Заммэра в регионе сядет за 13-миллионный откат в закупках

Заместителя мэра Иркутского муниципального образования обвиняют в том, что он получил взятку в особо крупном размере — 13 миллионов рублей.

Как считает следствие, в прошлом году заммэра и начальник отдела капитального строительства местной администрации получили от гендиректора строительной компании взятку за покровительство при подрядных работах. За это они должны были без проволочек подписывать все акты выполенных работ по муниципальному контракту. Речь шла о поставке и монтаже здания школы-детсада.

В итоге оба взяточника сидят в изоляторе. Пока решается вопрос об избрании меры пресечения. Дома и на работе у обоих провели обыски.

Дело завели по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По материалам сайта СК по Иркутской области