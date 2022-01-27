Сколько брать за бухучет и кадры в строительной организации, посоветовали бухгалтеры

Бухгалтеры советуют за бухгалтерский, кадровый учет в ООО на УСН 15% с госконтрактами просить не менее 70 тысяч рублей. И обговорить необходимость помощника.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите пожалуйста сколько будут стоить услуги (не Москва) за ведение бухгалтерского, кадрового и оперативного учета в единственном лице, ООО, УСН 15%, гос. контракты на ремонт помещений, средний оборот 15 млн. в год.

Пока в штате 1 директор, планируется прием еще сотрудников и ГПХ, возможно будут нерезиденты, КС-2, КС-3, составление договоров ГПХ, банк, много материалов и авансовых отчетов (около 50-100 док. в месяц), 2 авто в аренде, путевые листы сочиняет тоже бухгалтер».

В комментариях попросили уточнить, где именно находится «не Москва», потому что разница и по регионам может быть. И посоветовали от 70 тыс. руб. просить.

А кроме того, обратили внимание, что объем для одного бухгалтера слишком большой. И посоветовали сразу обговорить необходимость помощника.

Коллеги, а вы как думаете, сколько примерно за такую работу стоит просить? Пишите в комментариях.