Сколько брать за бухучет и кадры в строительной организации, посоветовали бухгалтеры

Бухгалтеры советуют за бухгалтерский, кадровый учет в ООО на УСН 15% с госконтрактами просить не менее 70 тысяч рублей. И обговорить необходимость помощника.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажите пожалуйста сколько будут стоить услуги (не Москва) за ведение бухгалтерского, кадрового и оперативного учета в единственном лице, ООО, УСН 15%, гос. контракты на ремонт помещений, средний оборот 15 млн. в год.
Пока в штате 1 директор, планируется прием еще сотрудников и ГПХ, возможно будут нерезиденты, КС-2, КС-3, составление договоров ГПХ, банк, много материалов и авансовых отчетов (около 50-100 док. в месяц), 2 авто в аренде, путевые листы сочиняет тоже бухгалтер».
В комментариях попросили уточнить, где именно находится «не Москва», потому что разница и по регионам может быть. И посоветовали от 70 тыс. руб. просить.
А кроме того, обратили внимание, что объем для одного бухгалтера слишком большой. И посоветовали сразу обговорить необходимость помощника.
Коллеги, а вы как думаете, сколько примерно за такую работу стоит просить? Пишите в комментариях.
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