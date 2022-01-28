Если освобождение от НДС закончилось, можно взять на вычет НДС по старым покупкам

Бизнес на ЕСХН является плательщиком НДС. Но от него можно освободиться по статье 145 НК. Как быть со входящим НДС, когда такое право будет утеряно, рассказал Минфин.

Если товары (работы, услуги) были приобретены во время освобождения от НДС, а использованы уже после потери такого права, то НДС по ним можно принять к вычету.

Важно, чтобы эти покупки пошли на деятельность, с которой надо платить НДС.

Разъяснение содержится в письме Минфина № 03-07-11/949 от 13.01.2021.