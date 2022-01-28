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🔥 ПФР и ФСС хотят объединить: будет единый взнос и новый отчет

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Рубрика Страховые взносы
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Власти планируют объединить ПФР и ФСС в один внебюджетный фонд. Работодатели будут платить взносы не отдельно на пенсионное и соцстрахование, как сейчас, а одной суммой. Будет единый тариф и единая база.

Выплаты по договорам ГПХ будут облагаться новым взносом.

Придется готовить и новую единую ежемесячную отчетность, где надо отражать взносы, период работы сотрудников, структуру зарплат (для бюджетников).

Новый внебюджетный фонд — это НКО для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки.

Учредителем будет правительство, а собственником имущества и ответственным по публичным обязательствам фонда — РФ.

Об этом говорится в проекте Минтруда, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в 1,5 раза без лишней нагрузки на бизнес, считают в Минтруде. Основная масса сотрудников ПФР и ФСС (более 130 тыс. человек по всей стране) останутся на своих рабочих местах или будут переведены на новые позиции в новом фонде.

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