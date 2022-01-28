Правда ли, что бухгалтеры пьют больше всех кофе? А как насчет других напитков?

Мы решили узнать, действительно ли бухгалтерия — лидер в мире по употреблению кофе. А то может в период годовой отчетности чего покрепче хотелось бы?
Поделился наш подписчик.
«Первое место в мире по употреблению кофе занимает бухгалтерия, второе — поликлиника, Ну и наконец третье — Бразилия!».
В комментариях добавили, что еще есть айтишники. А кто-то спросил, на каком месте в кофейном списке налоговая. Правда, другие подписчики сошлись во мнении, что в налоговой точно не кофе употребляют.
А еще кто-то пишет про лидерство шведов в употреблении кофе. На это ответили, что, наверное, они все в нашей бухгалтерии. Вот только есть мнение, что:
«Они в НАШЕЙ не смогут!».
Один комментарий был за чай. А кроме того:
«А ещё и с печеньками, конфетками, булочками, пироженками — ай как вкусненько!».
Коллеги, поучаствуйте в нашем опросе:
Всем легкой пятницы!
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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