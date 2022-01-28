⚡️ ФСС и ПФР объединят с 1 января 2023 года

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования образуют новый Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России.

Как пояснили в Минтруде, фонды объединяют с учетом того, что в стране появится единая платформа для администрирования выплат, введения единого тарифа по взносам, определения единого окна для того, ччтобы люди обращались за мерами поддержки, и создания единого консультационного контакт-центра.

По материалам «Интерфакс».

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