Предложили по всей стране ввести дистанционное открытие больничных

Сейчас больные люди вынуждены часами толпиться сначала у регистратуры, потом у кабинета врача, чтобы наконец оформить больничный лист. Открывать больничные надо онлайн, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Убежден, что пора снять с медиков и пациентов ненужную нагрузку, и дать возможность тем, кто болеет в легкой форме, оформить бюллетень онлайн, например, через Госуслуги», — заявил политик.
В пример он привел Москву. Там сейчас и открыть, и закрыть больничный можно дистанционно.
Миронов отметил, что недобросовестные граждане смогут безосновательно оформить себе больничный.
«Но, если оставить все как есть, негативный эффект — в том числе экономический — будет в разы страшнее», — резюмировал депутат.
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