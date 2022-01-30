Предложили по всей стране ввести дистанционное открытие больничных

Сейчас больные люди вынуждены часами толпиться сначала у регистратуры, потом у кабинета врача, чтобы наконец оформить больничный лист. Открывать больничные надо онлайн, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Убежден, что пора снять с медиков и пациентов ненужную нагрузку, и дать возможность тем, кто болеет в легкой форме, оформить бюллетень онлайн, например, через Госуслуги», — заявил политик.

В пример он привел Москву. Там сейчас и открыть, и закрыть больничный можно дистанционно.

Москвичи с симптомами ОРВИ могут получить аудиоконсультацию врача. Людям вообще не надо приходить в поликлинику. Врач проконсультирует по телефону, оформит электронный больничный и потом также по телефону закроет его.

Миронов отметил, что недобросовестные граждане смогут безосновательно оформить себе больничный.

«Но, если оставить все как есть, негативный эффект — в том числе экономический — будет в разы страшнее», — резюмировал депутат.