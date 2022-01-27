В Москве будут дистанционно открывать и закрывать больничные

В столице скоро появится сервис, через который жители смогут оформлять больничные листы без визита в поликлинику.

«Получить медицинскую консультацию дистанционно, по телефону, одновременно с открытием больничного», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также сервис позволит выписать необходимый электронный рецепт, передает «Интерфакс».

Дистанционное закрытие больничных в Москве заработало со вчерашнего дня.

Врачи будут звонить, проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный дистанционно. Если же человеку еще нужно полечиться, то больничный также автоматически будет продлеваться.

Недавно систему дистанционного закрытия больничных запустили в Подмосковье . Ранее необходимость внедрения такой системы обсуждали в правительстве .

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