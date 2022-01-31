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Чтобы уйти в аутсорс — ищите клиентов на обслуживание, советуют бухгалтеры

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Рубрика Бухгалтерский аутсорсинг
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Если бухгалтер решил уходить в аутсорс, самый главный вопрос — найти клиентов. Бухгалтеры советуют начинать именно с этого. И заодно предупредили, что сразу много там не заработать.

Просит совета наша подписчица.

«Планирую уходить из офиса на удаленку (аутсорс). Сейчас пока ищу подходящие вакансии.

У кого был такой опыт перехода, можете посоветовать, с чего конкретно начать, через какие ресурсы лучше искать, какие могут быть ошибки, риски?».

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А в комментариях пишут, что самое главное — найти клиентов. И обозначили основной риск — что клиентов не найдут. А кроме того, предупредили, что сразу на аутсорсе много не заработать. Еще пишут о плюсах и минусах:

«Сложно найти клиентов, забыть, что такое отпуск больничный и выходной и конец рабочего дня. Но конечно есть и прелести: я, например, год в другой стране прожила, работая удаленно».

Хотя по поводу выходных и конца рабочего дня ответили, что это все зависит от личных границ. И посоветовали параллельно работать в офисе и искать клиентов, а потом уже уходить, потому что процесс поиска может затянуться.

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