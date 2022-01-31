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В налоговую вызывают гендира, но ФИО указали непонятно кого. Налоговики поторопились или просто невнимательность?

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики вызывают в налоговую и не заморачиваются над тем, чьи ФИО указано в уведомлении. Зато расписывают всех контрагентов, которые их интересуют.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Когда очень стараешься выполнить указания письма ФНС РФ от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838 и старательно описываешь основания вызова в налоговую (в пробелах указаны 16 контрагентов налогоплательщика), но забываешь поменять ФИО директора из предыдущего уведомления и вызываешь никому не известную женщину.

Что приводит к необоснованным трудозатратам и неэффективности проведения должностным лицом налоговой инспекции мероприятий налогового контроля, а также к формированию у налогоплательщика отрицательного отношения к налоговой в целом».

О вызовах в инспекцию рекомендуем посмотреть запись вебинара «Налоговые комиссии 2022: что это такое и к чему готовиться». Смотрите онлайн, когда вам удобно.

А в комментариях пишут:

«Нашему клиенту в подъезде всучили бумажку с вызовом такую же. На подоконнике замазали „штрихом“ (в шапке) ФИО прежней дамы, вписали рукой другое ФИО — готово! А в тексте ФИО и название компании прежние»

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