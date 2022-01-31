По отпускным иностранца-ВКС ставка НДФЛ будет 13 % или 15 %

Для высококвалифицированных специалистов ставка НДФЛ составляет 13 % при доходах до 5 миллионов и 15 %, если доход выше 5 млн. Ставка не зависит от статуса (резидент/нерезидент). Это правило применяется не только к зарплате, но и к отпускным.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-06/107871 от 30.12.2021.
Ставка 13 % или 15 % применяется не ко всем доходам ВКС, а только к доходам от трудовой деятельности.
Остальные доходы ВКС-нерезидента облагаются по ставке 30 % (см. письмо Минфина № 03-04-06/55674 от 07.08.2018).
Доходы ВКС, непосредственно связанным с трудовой деятельностью, но которые не являются вознаграждением за труд, облагаются по ставкам 13 % или 15 %.
Это, например, такие доходы:
- сумма среднего заработка на период очередного отпуска;
- компенсация за неиспользованный отпуск.
О том, как считать НДФЛ по иностранным работникам, в том числе ВКС, читайте здесь.
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