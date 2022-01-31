Кто работает с внештатниками через Solar Staff, отзовитесь

Кто пользовался сервисом для работы с фрилансерами Solar Staff — хотим от вас отзывы в «Рейтинге компаний» на «Клерке».
Solar Staff — сервис автоматизации документооборота и выплат фрилансерам. Входит в Топ-3 FinTech компаний России.
Компания ведет интересный блог на «Клерке». Пишут о разном:
- Физлица смогут автоматически платить НДФЛ.
- Зачем бизнес привлекает фрилансеров вместо штатников: исследование.
- Как заполнить 3-НДФЛ по доходу от иностранной компании.
В интернете подробно пишут про то, как сервис работает. Многие довольны:
А некоторым не нравятся, например, сроки зачисления денег и комиссии:
На «Клерке» отзывов о сервисе пока нет. Так что просим вас поделиться впечатлениями о работе с Solar Staff: расскажите, как он вам.
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