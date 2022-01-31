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Кто работает с внештатниками через Solar Staff, отзовитесь

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Рубрика Интернет и IT
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Кто пользовался сервисом для работы с фрилансерами Solar Staff — хотим от вас отзывы в «Рейтинге компаний» на «Клерке».

Solar Staff — сервис автоматизации документооборота и выплат фрилансерам. Входит в Топ-3 FinTech компаний России.

Компания ведет интересный блог на «Клерке». Пишут о разном:

В интернете подробно пишут про то, как сервис работает. Многие довольны:

1

А некоторым не нравятся, например, сроки зачисления денег и комиссии:

3ц

На «Клерке» отзывов о сервисе пока нет. Так что просим вас поделиться впечатлениями о работе с Solar Staff: расскажите, как он вам.

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