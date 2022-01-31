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Налоговики доначислили 51 миллион, хотя в прошлую проверку их все устраивало. Суд встал на их сторону

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики потребовали с компании 51 миллион рублей доначислений, пеней и штрафов, хотя несколько лет назад у них претензий по порядку расчета налога не было. Кассация с ними согласилась, поскольку прошлые проверки были с ошибками.

Компания оспорила доначисления, пени и штраф на 51 млн руб. по налогу на полезные ископаемые. Она продавала гравий и песок, который вырабатывала из песчано-гравийной смеси, извлекаемой из недр. Налоги там считали, исходя из того, что смесь — это полезное ископаемое.

Однако налоговики решили, что полезными ископаемыми нужно считать именно гравий и песок. Потому они и посчитали налог в большую сторону.

Две инстанции поддержали плательщика. Они учли техпроект разработки месторождения, условия лицензии, ГОСТы, а также тот факт, что во время выездной налоговой проверки 2014-2015 годов у налоговиков не было претензий.

Кассация (АС Московского округа) с предыдущими судами не согласилась. По ее мнению, предыдущие проверки были с ошибками, а потом значения тут не играют.

«Если претензий не было ранее, само по себе это не обязывает налоговую придерживаться той же позиции, если при новой проверке выявлено несоответствие закону» — указано в судебном акте.

Постановление кассации по делу А41-12777/2021 можно скачать во вложении.

По материалам «Право.ру».

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