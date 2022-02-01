Если недвижимость использовалась в бизнесе, то налог с продажи будет при любом сроке владения

В общем случае при продаже недвижимости не придется платить НДФЛ, если она была в собственности более 5 лет. Но если это имущество для бизнеса, то будет налог.

Срок владения не имеет никакого значения при продаже недвижимости (кроме жилой), непосредственно используемой в предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/107571 от 29.12.2021.

Если же речь идет об ИП на УСН, вид деятельности которого – продажа недвижимости, то доходы от сделки ему надо отразить в декларации по УСН.

То есть платить надо налог по УСН, а не НДФЛ.