Если недвижимость использовалась в бизнесе, то налог с продажи будет при любом сроке владения

В общем случае при продаже недвижимости не придется платить НДФЛ, если она была в собственности более 5 лет. Но если это имущество для бизнеса, то будет налог.
Срок владения не имеет никакого значения при продаже недвижимости (кроме жилой), непосредственно используемой в предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/107571 от 29.12.2021.
Если же речь идет об ИП на УСН, вид деятельности которого – продажа недвижимости, то доходы от сделки ему надо отразить в декларации по УСН.
То есть платить надо налог по УСН, а не НДФЛ.
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