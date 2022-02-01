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В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь можно увидеть все аффилированные с директором или участником компании

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Рубрика Интернет и IT
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Налоговики доработали сервис «Прозрачный бизнес». Можно посмотреть, в каких компаниях учредитель или директор еще участвует, а также расширили функционал сервиса о массовых адресах.

Налоговики пишут, что теперь в сведениях об адресе компании можно увидеть все юрлица, которые сидят на этом адресе. Но мы такого в карточке компаний не нашли. Возможно, потому, что многие адрес детализируют вплоть до помещения, комнаты, офиса, где другая компания вряд ли будет зарегистрирована.

Также в карточке юрлица можно не только найти информацию об учредителе (участнике) и руководителе, но и обо всех иных юрлицах, где данные лица являются участниками или руководителями.

Выглядит это так:

2

Чтобы увидеть, в каких еще компаниях директор (учредитель) участвует или директорствует — нужно ткнуть на циферку.

А в разделе сервиса «Адреса ЮЛ» теперь показывают, сколько компаний находится на конкретном адресе:

12

 

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