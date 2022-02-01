В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь можно увидеть все аффилированные с директором или участником компании

Налоговики доработали сервис «Прозрачный бизнес». Можно посмотреть, в каких компаниях учредитель или директор еще участвует, а также расширили функционал сервиса о массовых адресах.
Налоговики пишут, что теперь в сведениях об адресе компании можно увидеть все юрлица, которые сидят на этом адресе. Но мы такого в карточке компаний не нашли. Возможно, потому, что многие адрес детализируют вплоть до помещения, комнаты, офиса, где другая компания вряд ли будет зарегистрирована.
Также в карточке юрлица можно не только найти информацию об учредителе (участнике) и руководителе, но и обо всех иных юрлицах, где данные лица являются участниками или руководителями.
Выглядит это так:
Чтобы увидеть, в каких еще компаниях директор (учредитель) участвует или директорствует — нужно ткнуть на циферку.
А в разделе сервиса «Адреса ЮЛ» теперь показывают, сколько компаний находится на конкретном адресе:
Сделайте рывок в бухгалтерской карьере. Пройдите онлайн профессиональную переподготовку «Бухгалтер на УСН» (по профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код А).
Преподаватели-практики раскроют подводные камни упрощенки. Научитесь всему новому, где вы могли бы допустить ошибки.
- Учитесь онлайн 2 месяца: видео, тесты, лекции, вебинары, закрытый чат
- Получите официальный диплом на 250 ак. часов
- Зарабатывайте в месяц от 70 000 руб.
Записывайтесь на поток, скоро стартуем.