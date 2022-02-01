Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Запретят ли крипту в России, решат в течение месяца

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Криптовалюта
Версия для печати

Сейчас в правительстве активно обсуждают, что делать с рынком криптовалют. И в ЦБ, и в Минфине против расчетов в крипте, пока ищут компромиссный вариант.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мои ожидание, что в течение месяца», — сказал он.

По его словам, и ЦБ и Минфин не хотят разрешать расчеты в крипте. Но пока ищут компромисс.

«Я думаю, что по мере того, как будем работать, какой-то компромисс будет найден», — сказал Моисеев.

Цитаты по «Интерфаксу».

Читайте также:

Сделайте рывок в бухгалтерской карьере. Пройдите онлайн профессиональную переподготовку «Бухгалтер на УСН» (по профстандарту «Бухгалтер», уровень квалификации 5, код А).

Преподаватели-практики раскроют подводные камни упрощенки. Научитесь всему новому, где вы могли бы допустить ошибки.

  • Учитесь онлайн 2 месяца: видео, тесты, лекции, вебинары, закрытый чат
  • Получите официальный диплом на 250 ак. часов
  • Зарабатывайте в месяц от 70 000 руб.

Записывайтесь на поток, скоро стартуем. 

Подборка полезных мероприятий

Разместить