Запретят ли крипту в России, решат в течение месяца

Сейчас в правительстве активно обсуждают, что делать с рынком криптовалют. И в ЦБ, и в Минфине против расчетов в крипте, пока ищут компромиссный вариант.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мои ожидание, что в течение месяца», — сказал он.

По его словам, и ЦБ и Минфин не хотят разрешать расчеты в крипте. Но пока ищут компромисс.

«Я думаю, что по мере того, как будем работать, какой-то компромисс будет найден», — сказал Моисеев.

Цитаты по «Интерфаксу».

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