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Бухгалтеры похитили у своей компании 12 миллионов рублей за 3 года. Отделались условными сроками

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Рубрика Экономические преступления
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Двух бухгалтеров лесозаготовительной компании в Кузбассе осудили за кражу 12 миллионов рублей. Они три года переводили деньги организации на личные счета, а после тратили их на себя. В том числе на путевки на отдых.

В прошлом году директор компании обнаружил недостачу и обратился в полицию. Там завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в составе организованной группы). И установили, что во всем виноваты бухгалтеры — они несколько лет переводили деньги на свои счета, обналичивали их, а потом тратили на собственные нужды.

По решению суда одну из них приговорили к 2,5 годам лишения свободы (условно) и штрафу в 7 тысяч рублей. Второй дали 2 года, тоже условно. Плюс штраф в 5 тысяч рублей. Кроме того, они обязаны вернуть все деньги, которые они присвоили.

По материалам сайта МВД по Кемеровской обл.

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