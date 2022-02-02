Бухгалтеры похитили у своей компании 12 миллионов рублей за 3 года. Отделались условными сроками

Двух бухгалтеров лесозаготовительной компании в Кузбассе осудили за кражу 12 миллионов рублей. Они три года переводили деньги организации на личные счета, а после тратили их на себя. В том числе на путевки на отдых.

В прошлом году директор компании обнаружил недостачу и обратился в полицию. Там завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в составе организованной группы). И установили, что во всем виноваты бухгалтеры — они несколько лет переводили деньги на свои счета, обналичивали их, а потом тратили на собственные нужды.

По решению суда одну из них приговорили к 2,5 годам лишения свободы (условно) и штрафу в 7 тысяч рублей. Второй дали 2 года, тоже условно. Плюс штраф в 5 тысяч рублей. Кроме того, они обязаны вернуть все деньги, которые они присвоили.

По материалам сайта МВД по Кемеровской обл.