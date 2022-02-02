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Главбуху крупной компании в первую очередь нужны железные нервы, считают бухгалтеры

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Бухгалтеры рассказывают, какие навыки понадобятся человеку, чтобы быть главбухом крупной компании с оборотами в миллиарды. А кроме того, считают, что в крупной компании главбухом работать лучше — реже приходится выбивать документы у контрагентов.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, как вы думаете, какими скилами нужно обладать, чтобы возглавить бухгалтерию официального импортера дорогой техники с миллиардными оборотами в год?».

В комментариях пишут, что крупные компании отдают бухгалтерию на аутсорсинг:

«Крупные компании зачастую делят учёт на участки и участки отдают на аутсорсинг, такая практика мне встречается постоянно. Причём, не одному аутсорсингу, а разным: этим статистику, этим зарплату, этим кадры ... смотрят за исполнением и увеличивают объём».

А кто-то сравнивает работу в мелкой фирме и в крупной компании, поскольку был опыт. По словам автора комментария, в крупной легче — поставщики и покупатели приличные, все документы вовремя привозят. А вот в мелких — документов не дождешься, руководство смутно понимает в налогах, и сотрудники не особо лучше. Кроме того, посоветовали не бояться.

Вот еще что, по мнению бухгалтеров, там будет нужно:

«Железные нервы в первую очередь. Так как на хорошую выручку очень хорошо налоговая реагирует. Плюс, хорошие управленческие и коммуникативные навыки. Ну и конечно, профессионализм. Особенно умение контролировать».

Коллеги, а вы как думаете? Пишите в комментариях.

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