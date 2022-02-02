😲 Бухгалтеры недоумевают: налоговики по запросу присылают пустой акт сверки. Совсем пустой

Налоговики прислали акт сверки, в котором нет вообще никаких переплат или долгов. Есть названия граф, есть штампик о том, что документ подписан электронной подписью. А цифр нет. Налоговики всем все простили?

Рассказала наша подписчица.

«Вчера заказала акт сверки с налоговой по ТКС. Сегодня пришёл, девственно чистый:

И что в таких случаях делать? Подождать некоторое время и снова сверку запрашивать? Москва, ИФНС № 33».

В комментариях пишут, что часто такое бывает.

«Я думала, у меня одной такая проблема: приходит справка, в которой только ОПС и НДФЛ. Ни НДС, ни налога на прибыль. Причем ОПС с переплатой, а РСВ принят. Ну по НДФЛ я еще не отчитывалась».

А у кого-то при запросе только по некоторым КБК прилетал такой же акт без всего. А если запросить по всем КБК, то все нормально будет.

Еще в комментариях шутят, что «Добби свободен, хозяин подарил Добби носок!».

Коллеги, а вам прилетали такие «обнуленные» акты сверки?