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Бухгалтеры, кто пользовался сервисом КНАП? Хотим ваши отзывы

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Нам очень интересно мнение бухгалтеров о сервисе КНАП для нашего «Рейтинга компаний».

КНАП — сервис для автоматического заведения и проведения документов в 1С.

Кстати, эта компания на «Клерке» ведет интересный блог. Вот примеры текстов:

На «Клерке» отзывов о сервисе пока нет. А вот что пишут в интернете:

2

Интересно, у многих получилось сотрудника благодаря сервису перенаправить на другой участок? Видимо, не всем так повезло: 

Пользовались ли вы сервисом КНАП? Как он вам? Пишите ваши отзывы.

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