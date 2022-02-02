Бухгалтеры, кто пользовался сервисом КНАП? Хотим ваши отзывы

Нам очень интересно мнение бухгалтеров о сервисе КНАП для нашего «Рейтинга компаний».

КНАП — сервис для автоматического заведения и проведения документов в 1С.

Кстати, эта компания на «Клерке» ведет интересный блог. Вот примеры текстов:

На «Клерке» отзывов о сервисе пока нет. А вот что пишут в интернете:

Интересно, у многих получилось сотрудника благодаря сервису перенаправить на другой участок? Видимо, не всем так повезло:

Пользовались ли вы сервисом КНАП? Как он вам? Пишите ваши отзывы.