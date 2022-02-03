Компании должны удерживать НДФЛ у контрагента-ИП без нужного кода ОКВЭД, заявил Минфин

По мнению Минфина, ИП должен сам платить свои налоги, только если его деятельность идет по коду ОКВЭД, заявленному в ЕГРИП.

Если бизнесмен ведет деятельность, для которой у него нет кода, значит он ведет ее как обычное физлицо. И его заказчик-организации должна удержать НДФЛ при выплате дохода.

Отметим, что такое мнение в ведомстве высказывали и раньше, например, в письме № 03-04-06/77155 от 22.11.2017.

То есть Минфин настаивает, что компания, которая связалась с контрагентом ИП без нужного кода ОКВЭД, является налоговым агентом и должна удержать НДФЛ несмотря на то, что исполнитель — ИП.

Код ОКВЭД будет фиксироваться:

при регистрации фирмы или ИП;

при изменении вида деятельности более чем на 20 %.

Новая система заработает с 2023 года.