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Компании должны удерживать НДФЛ у контрагента-ИП без нужного кода ОКВЭД, заявил Минфин

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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По мнению Минфина, ИП должен сам платить свои налоги, только если его деятельность идет по коду ОКВЭД, заявленному в ЕГРИП.

Если бизнесмен ведет деятельность, для которой у него нет кода, значит он ведет ее как обычное физлицо. И его заказчик-организации должна удержать НДФЛ при выплате дохода.

Об этом говорится в письме Минфина № 03-04-06/824 от 12.01.2022.

Отметим, что такое мнение в ведомстве высказывали и раньше, например, в письме № 03-04-06/77155 от 22.11.2017.

То есть Минфин настаивает, что компания, которая связалась с контрагентом ИП без нужного кода ОКВЭД, является налоговым агентом и должна удержать НДФЛ несмотря на то, что исполнитель — ИП.

Кстати, власти планируют провести реформу по кодам ОКВЭД.

Код ОКВЭД будет фиксироваться:

  • при регистрации фирмы или ИП;
  • при изменении вида деятельности более чем на 20 %.
Новая система заработает с 2023 года.

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