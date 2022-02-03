Компании должны удерживать НДФЛ у контрагента-ИП без нужного кода ОКВЭД, заявил Минфин

По мнению Минфина, ИП должен сам платить свои налоги, только если его деятельность идет по коду ОКВЭД, заявленному в ЕГРИП.
Если бизнесмен ведет деятельность, для которой у него нет кода, значит он ведет ее как обычное физлицо. И его заказчик-организации должна удержать НДФЛ при выплате дохода.Об этом говорится в письме Минфина № 03-04-06/824 от 12.01.2022.
Отметим, что такое мнение в ведомстве высказывали и раньше, например, в письме № 03-04-06/77155 от 22.11.2017.
То есть Минфин настаивает, что компания, которая связалась с контрагентом ИП без нужного кода ОКВЭД, является налоговым агентом и должна удержать НДФЛ несмотря на то, что исполнитель — ИП.Кстати, власти планируют провести реформу по кодам ОКВЭД.
Код ОКВЭД будет фиксироваться:
- при регистрации фирмы или ИП;
- при изменении вида деятельности более чем на 20 %.
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