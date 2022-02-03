Налоговики меньше взыскивают при проверках и делают упор на добровольные уточнения

Сумма доначислений по результатам выездных проверок неуклонно снижается с 2017 года. Такую статистику привел эксперт на примере Владимирской области. Это не значит, что бюджет получает теперь меньше денег — просто налоговики больше взыскивают через комиссии по побуждению.

Цифры по региону привел Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области:

А в комментариях к посту автор дописал:

«С „добровольцами“ которые уточняют свои налоговые обязательства на комиссиях и душевных беседах — у региона всё хорошо».

Некоторые думают, что «откровенные схематозы уходят». Но скорее дело в том, что налоговики все больше взыскивают в бюджет на стадии «комиссий», «рабочих групп» и добровольных уточнений