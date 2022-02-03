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Заявление на ПСН можно подать в МФЦ

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Рубрика ПСН
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МФЦ в регионах стали оказывать новую услугу предпринимателям — прием заявлений на патент.

Распоряжение ФНС об этом № 328@ вышло еще 15.10.2021. В этом документе расширен перечень услуг, оказываемых в МФЦ.

Если ИП подаст заявление в МФЦ, то получить патент или уведомление об отказе он сможет там же в МФЦ, в ИФНС или по почте.

А вот если вы подали заявление на ПСН через личный кабинет, то и патент вам отправят туда же в электронном виде.

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