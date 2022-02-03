Банкам предложили возвращать жертвам мошенников всю сумму, которую у них украли

В ЦБ предложили возвращать клиентам банка всю сумму, которую у них похитили мошенники. Но в том случае, если в банке не учли рекомендации регулятора.
Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров
По его словам, такие предложения в Центробанке начали готовить еще в прошлом году. Если
«Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы», — сказал Уваров.По материалам «Прайм».
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