Банкам предложили возвращать жертвам мошенников всю сумму, которую у них украли

В ЦБ предложили возвращать клиентам банка всю сумму, которую у них похитили мошенники. Но в том случае, если в банке не учли рекомендации регулятора.

Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров

По его словам, такие предложения в Центробанке начали готовить еще в прошлом году. Если

«Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы», — сказал Уваров.

По материалам « Прайм ».

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