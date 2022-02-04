Неработающим пенсионерам пересчитали январские пенсии

Пенсионный фонд начала выплачивать пенсии за февраль, а вместе с ними — доплату за январь (добавленные 2,7 % индексации).

Пенсии за текущий месяц выплачивают с 3 по 25 число этого месяца. В каждом регионе свой график.

В январе неработающим пенсионерам проиндексировали пенсию на 5,9 %, а недавно приняли закон об увеличении на 8,6 % задним числом с января.

Приведем примеры.

1. Пенсия больше ПМП

У Иванова пенсия в 2021 году была 16 000 руб. В январе ее увеличила на 5,9 % и выплатили 16 944 руб. Потом пересчитали пенсию с учетом индексации на 8,6 % (17 376 руб.). По сравнению с 2021 годом пенсия Иванова выросла на 1 376 руб. В феврале человек получит пенсию 17 376 руб. и доплату за январь 432 руб. Итого 17 808 руб.

У Сидорова из Волгоградской области пенсия в 2021 году была 9 000 руб. и соцдоплата 553 руб. Итого пенсионер получал 9 553 руб. На 2022 год прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионе установлен на уровне 9 381 руб. В январе пенсионеру назначили социальную доплату 381 руб. (9 381 — 9 000). В январе пенсию увеличили на 5,9 % до 9 531 руб. Итого за январь выплатили 9 912 руб. Потом пересчитали пенсию с учетом индексации на 8,6 % (9 774,00 руб.). С учетом соцдоплаты пенсия будет 10 155 руб. По сравнению с 2021 годом пенсия Сидорова выросла на 602 руб. В феврале человек получит пенсию 10 155 руб. и доплату за январь 243 руб. Итого 10 398 руб.