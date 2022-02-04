Неработающим пенсионерам пересчитали январские пенсии

Пенсионный фонд начала выплачивать пенсии за февраль, а вместе с ними — доплату за январь (добавленные 2,7 % индексации).
Пенсии за текущий месяц выплачивают с 3 по 25 число этого месяца. В каждом регионе свой график.
В январе неработающим пенсионерам проиндексировали пенсию на 5,9 %, а недавно приняли закон об увеличении на 8,6 % задним числом с января.Приведем примеры.
1. Пенсия больше ПМП
У Иванова пенсия в 2021 году была 16 000 руб.2. Пенсия меньше ПМП
В январе ее увеличила на 5,9 % и выплатили 16 944 руб.
Потом пересчитали пенсию с учетом индексации на 8,6 % (17 376 руб.).
По сравнению с 2021 годом пенсия Иванова выросла на 1 376 руб.
В феврале человек получит пенсию 17 376 руб. и доплату за январь 432 руб. Итого 17 808 руб.
У Сидорова из Волгоградской области пенсия в 2021 году была 9 000 руб. и соцдоплата 553 руб. Итого пенсионер получал 9 553 руб.
На 2022 год прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионе установлен на уровне 9 381 руб.
В январе пенсионеру назначили социальную доплату 381 руб. (9 381 — 9 000).
В январе пенсию увеличили на 5,9 % до 9 531 руб. Итого за январь выплатили 9 912 руб.
Потом пересчитали пенсию с учетом индексации на 8,6 % (9 774,00 руб.). С учетом соцдоплаты пенсия будет 10 155 руб.
По сравнению с 2021 годом пенсия Сидорова выросла на 602 руб.
В феврале человек получит пенсию 10 155 руб. и доплату за январь 243 руб. Итого 10 398 руб.
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