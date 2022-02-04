До 10 кубометров древесины и дрова для печки можно провозить без ЭСД

С 2022 года для перевозки древесины и пиломатериалов обязательно нужен электронный сопроводительный документ. Если его не будет — фирму оштрафуют на 700 тыс. рублей. Но иногда этот документ не нужен.

Как пояснили в Рослесхозе, ЭСД не оформляется в случаях транспортировки древесины: заготовленной гражданами для собственных нужд;

в объеме до 10 кубических метров в случае приобретения на розничном рынке или в организации розничной торговли.

Эти исключения ввели, чтобы уменьшить риски для физлиц при покупке древесины для личных нужнд (в том числе для отопления).

Кроме того, учету в системе ЛесЕГАИС подлежат только древесина и продукция ее переработки, перечень которых утвержден распоряжением правительства от 13.06.2014 № 1047-р.

В этом списке нет продукции с кодом ОКПД2 — 02.20.14.130 «Дрова разделанные в виде поленьев всех пород». Поэтому транспортировка дров идет без оформления ЭСД и без учета информации в ЛесЕГАИС.