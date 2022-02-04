Сотрудникам на комбинате одели шапочки с номерами и по камерам считают эффективность. Оруэлл, ты мальчишка!

На мясокомбинате в Татарстане работники пронумерованы и находятся постоянно под камерами. Это сделано для того, чтобы индивидуально оценивать каждого сотрудника.

Об этм рассказала гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова.

«На производственные линии мы внедрили систему „Маттлер“, которая дает индивидуальную оценку каждому сотруднику. На шапочках наших работников есть номера».

По ее словам, на каждой производственной линии стоят камеры, которые высчитывают трудозатраты каждого работника. Это внедрение показало повышение производительности труда на 15%, а в 2022 году планируют поднять до 25%. От выработки каждого специалиста зависит его месячная зарплата.

По материалам «Челнинских известий»

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