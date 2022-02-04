Бухгалтеры спорят о важности бумажного счета на оплату

Бухгалтеры получают от поставщика бумажный счет, оплачивают его. А куда потом девать этот документ — хранить или выкинуть?
Этот вопрос стал темой обсуждения в нашей группе на Фейсбуке.
Аналогично и с исходящими счетами. Часто их отправляют на электронку покупателям. У кого-то на этом все и заканчивается. А кто-то обязательно распечатывает счет и потом вручает покупателям вместе с отгрузочными документами.
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