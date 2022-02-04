Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

На УСН нет НДС. Но если выставили счет-фактуру – платите НДС без права на вычет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Организации на УСН при реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры составлять не должны.

Но если все-таки счет-фактуру с выделенной суммой НДС выставили, то этот НДС надо отдать в бюджет.

При этом обязанность уплатить НДС автоматически не делает компанию плательщиком НДС.

А значит и права на вычет НДС по входящим счетам-фактурам у упрощенцев нет.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/100707 от 10.12.2021.

Чиновники ссылаются на постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33. В нем сказано, что в данной ситуации у фирмы есть обязанность заплатить налог, а про вычет по нормам главы 21 НК не предусмотрен.

Гость, прокачайся в профессии!

Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить