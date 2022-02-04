На УСН нет НДС. Но если выставили счет-фактуру – платите НДС без права на вычет

Организации на УСН при реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры составлять не должны.

Но если все-таки счет-фактуру с выделенной суммой НДС выставили, то этот НДС надо отдать в бюджет.

При этом обязанность уплатить НДС автоматически не делает компанию плательщиком НДС.

А значит и права на вычет НДС по входящим счетам-фактурам у упрощенцев нет.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/100707 от 10.12.2021.

Чиновники ссылаются на постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33. В нем сказано, что в данной ситуации у фирмы есть обязанность заплатить налог, а про вычет по нормам главы 21 НК не предусмотрен.