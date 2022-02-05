Компенсация дистанционщикам за комп и интернет не облагается НДФЛ и взносами, если есть документы

Дистанционный сотрудник использует для работы свой компьютер, принтер, тратит электричество. За это ему положена компенсация. Но пока нет четкой нормы о ее размер. Минфин считает, что работник должен подтвердить расходы документами.

Такая компенсация не облагается НДФЛ и страховыми взносами, а также включается в расходы по налогу на прибыль.

Но не любая сумма, а только экономически обоснованная.

Компания должна располагать копиями документов, подтверждающих приобретение или аренду оборудования работником. Кроме того, должны быть документы по тратам на электроэнергию, связь, интернет в рабочее время.

При этом планируется законодательно установить предельный размер необлагаемой компенсации, которую не надо подтверждать документами. Пока такой нормы в НК нет.