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Компенсация дистанционщикам за комп и интернет не облагается НДФЛ и взносами, если есть документы

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Рубрика НДФЛ
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Дистанционный сотрудник использует для работы свой компьютер, принтер, тратит электричество. За это ему положена компенсация. Но пока нет четкой нормы о ее размер. Минфин считает, что работник должен подтвердить расходы документами.

Такая компенсация не облагается НДФЛ и страховыми взносами, а также включается в расходы по налогу на прибыль.

Но не любая сумма, а только экономически обоснованная.

Компания должна располагать копиями документов, подтверждающих приобретение или аренду оборудования работником.

Кроме того, должны быть документы по тратам на электроэнергию, связь, интернет в рабочее время.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/263 от 11.01.2022.

При этом планируется законодательно установить предельный размер необлагаемой компенсации, которую не надо подтверждать документами. Пока такой нормы в НК нет.

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