При продаже квартиры, у которой было несколько собственников, вычет в 1 млн делится на всех

Если вы владели квартирой менее 3 или 5 лет, то при продаже будет НДФЛ. При этом базу по налогу можно уменьшить на вычет в размере 1 млн рублей. Но это общий вычет на всю квартиру, а не на каждого собственника в отдельности. Смотрите пример расчет.
При продаже имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, имущественный вычет распределяется между совладельцами этого имущества.
|Вид собственности
|Как распределяется вычет
|Общая долевая
|пропорционально доле
|Общая совместная
|по договоренности между собственниками
Таким образом, при продаже по одному договору купли-продажи жилья, находящегося в общей долевой собственности, имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между собственниками пропорционально доле, а не в размере 1 000 000 рублей на каждого собственника.Пример
Брат с сестрой Иванов и Петрова получили в наследство приватизированную родительскую квартиру. У каждого из них 1/2 в праве собственности.
Через 2 года они ее продали за 3 млн. рублей.
Каждый из них должен заполнить 3-НДФЛ и заплатить налог.
НДФЛ Иванова = (1 500 000 — 500 000) х 13 % = 130 000 руб.
НДФЛ Петровой = (1 500 000 — 500 000) х 13 % = 130 000 руб.
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