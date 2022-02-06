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При продаже квартиры, у которой было несколько собственников, вычет в 1 млн делится на всех

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Рубрика НДФЛ
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Если вы владели квартирой менее 3 или 5 лет, то при продаже будет НДФЛ. При этом базу по налогу можно уменьшить на вычет в размере 1 млн рублей. Но это общий вычет на всю квартиру, а не на каждого собственника в отдельности. Смотрите пример расчет.

При продаже имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, имущественный вычет распределяется между совладельцами этого имущества.

Вид собственности

 Как распределяется вычет

Общая долевая

 пропорционально доле

Общая совместная

 по договоренности между собственниками

Такой порядок применяется только в случае распоряжения имуществом как единым объектом права собственности.

Таким образом, при продаже по одному договору купли-продажи жилья, находящегося в общей долевой собственности, имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между собственниками пропорционально доле, а не в размере 1 000 000 рублей на каждого собственника.

Пример

Брат с сестрой Иванов и Петрова получили в наследство приватизированную родительскую квартиру. У каждого из них 1/2 в праве собственности.

Через 2 года они ее продали за 3 млн. рублей.

Каждый из них должен заполнить 3-НДФЛ и заплатить налог.

НДФЛ Иванова = (1 500 000 — 500 000) х 13 % = 130 000 руб.

НДФЛ Петровой = (1 500 000 — 500 000) х 13 % = 130 000 руб.

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