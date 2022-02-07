🚛 Для дальнобойщиков лучше установить суммированный учет рабочего времени

Работа водителя, который занимается междугородними перевозками, обычно не вписывается в график офисной пятидневки. Нужен особый график и суммированный учет рабочего времени. Эксперт подсказал, что надо вписать в трудовой договор.
Проблему по рабочему времени водителей-дальнобойщиков обозначила наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Рекомендации дала эксперт Юлия Жижерина.
Водителю целесообразно установить суммированный учет рабочего времени с учетным периодом — 3 месяца. Надо составить график работы и ознакомить с ним работника.
Формулировки в трудовом договоре могут быть, например, такими:
«Работнику устанавливается режим рабочего времени согласно графику работ, утвержденному Работодателем. Работнику устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период — 3 месяца.
Чередование рабочих и выходных дней, время начало и время окончания работы, перерыв для отдыха и питания, продолжительность рабочей смены устанавливаются графиком работ.
Выходные дни предоставляются по скользящему графику.
Работнику устанавливается разъездной характер работы с оплатой расходов согласно предоставляемым документам.
Работнику устанавливается надбавка за разъездной характер работы согласно локальным нормативным актам работодателя.
График работы работника предусматривает работу в ночное время.
Размер повышения оплаты работы в ночное время (с 22.00 до 06.00) составляет 20 % часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время».
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