🚛 Для дальнобойщиков лучше установить суммированный учет рабочего времени

Работа водителя, который занимается междугородними перевозками, обычно не вписывается в график офисной пятидневки. Нужен особый график и суммированный учет рабочего времени. Эксперт подсказал, что надо вписать в трудовой договор.

Проблему по рабочему времени водителей-дальнобойщиков обозначила наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Изначально в трудовом договоре водителя прописали пятидневную неделю с выходными в субботу и воскресенье. Но на практике человек сидит за рулем не по 8 часов, а больше. Не только днем, но и ночью. Не только в будни, но и в выходные.

Все это надо как-то законно оформить, чтобы не нарушались трудовые права сотрудника.

Рекомендации дала эксперт Юлия Жижерина.

Водителю целесообразно установить суммированный учет рабочего времени с учетным периодом — 3 месяца. Надо составить график работы и ознакомить с ним работника.

Формулировки в трудовом договоре могут быть, например, такими:

«Работнику устанавливается режим рабочего времени согласно графику работ, утвержденному Работодателем. Работнику устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период — 3 месяца. Чередование рабочих и выходных дней, время начало и время окончания работы, перерыв для отдыха и питания, продолжительность рабочей смены устанавливаются графиком работ. Выходные дни предоставляются по скользящему графику. Работнику устанавливается разъездной характер работы с оплатой расходов согласно предоставляемым документам. Работнику устанавливается надбавка за разъездной характер работы согласно локальным нормативным актам работодателя. График работы работника предусматривает работу в ночное время. Размер повышения оплаты работы в ночное время (с 22.00 до 06.00) составляет 20 % часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время».