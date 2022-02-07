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В Краснодарском крае минимальная зарплата на 5 % выше МРОТ

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Рубрика Трудовое право
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Федеральный МРОТ на 2022 год — 13 890 рублей. Но работодатели Кубани должны платить сотрудникам не менее 14 584 руб. 50 копеек.

В региональном соглашении о минимальной зарплате на 2022-2024 годы говорится, что в Краснодарском крае минимальная зарплата равна 1,05 МРОТ.

Соглашение № 11-1 было принято 30 декабря 2021 года.

Некоторые работодатели узнали о нем только недавно, когда уже была начислена зарплата за январь из расчета МРОТ в 13 890 руб.

Об этом рассказал участник нашего форума.

Теперь зарплату придется пересчитывать, ведь платить ниже региональной МЗП — незаконно, а отказаться от этого соглашения — не так-то просто.

В Краснодарском крае минималка на 2022 год 13 890 × 1,05 = 14 584,50 руб.

Такую зарплату должны платить коммерческие работодатели. Бюджетников это не касается. Для них минималка - 13 890 руб.

Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «Трехсторонней комиссией с 01.01.2022 утверждена минимальная ЗП = 1,05 МРОТ в Краснодарском крае».

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