Бухгалтеры предпочитают отключать уведомления по СМС о требованиях. Чтобы ночью не вскакивать

Бухгалтеры рассказали, как получают уведомления о том, что налоговики прислали требование. Кто-то все еще пользуется СМС-оповещением, а кто-то, наоборот, отключает все оповещения и смотрит сам в почте или через оператора ЭДО.

Спрашивает наш подписчик.

«Вопрос скорее психологический, чем профессиональный. Стоят ли у вас оповещения на личном телефоне о поступлении требований от налоговой? Я уже каждое утро просыпаюсь и вижу СМСс о поступлении требований, включая выходные и праздники. Конечно, телефон ночью на беззвучном режиме и вижу только утром, хотя сегодня оповещение пришло в 0:31.

Настроение сразу падает и хочется всё бросить и уехать на необитаемый остров, подальше от всего этого безобразия!

Так вот, может, отключить эту функцию — „меньше знаешь, крепче спишь“, как вы думаете?».

В комментариях пишут, что убрали с телейфона вообще все оповещения от налоговой, все на почту приходит. Причем, о почте оповещений тоже нет, просто просматривают несколько раз в день. Иначе можно действительно умом тронуться.

А кто-то в СБИС все получает, проверяет утром и вечером, оповещения по СМС не настраивали. А также пишут, что в СБИС, в «Контур» все можно настроить по часам, когда получать уведомления. Чтобы не прилетало во внерабочее время.

Коллеги, а вы как о требованиях узнаете? Потыкайте, пожалуйста, опрос.