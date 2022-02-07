Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бухгалтеры предпочитают отключать уведомления по СМС о требованиях. Чтобы ночью не вскакивать

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
Версия для печати

Бухгалтеры рассказали, как получают уведомления о том, что налоговики прислали требование. Кто-то все еще пользуется СМС-оповещением, а кто-то, наоборот, отключает все оповещения и смотрит сам в почте или через оператора ЭДО.

Спрашивает наш подписчик.

«Вопрос скорее психологический, чем профессиональный. Стоят ли у вас оповещения на личном телефоне о поступлении требований от налоговой? Я уже каждое утро просыпаюсь и вижу СМСс о поступлении требований, включая выходные и праздники. Конечно, телефон ночью на беззвучном режиме и вижу только утром, хотя сегодня оповещение пришло в 0:31.

Настроение сразу падает и хочется всё бросить и уехать на необитаемый остров, подальше от всего этого безобразия!

Так вот, может, отключить эту функцию — „меньше знаешь, крепче спишь“, как вы думаете?».

О требованиях рекомендуем посмотреть запись вебинара: «Требования налоговой: как сократить время на ответы». Смотрите онлайн, в любое удобное время.

В комментариях пишут, что убрали с телейфона вообще все оповещения от налоговой, все на почту приходит. Причем, о почте оповещений тоже нет, просто просматривают несколько раз в день. Иначе можно действительно умом тронуться.

А кто-то в СБИС все получает, проверяет утром и вечером, оповещения по СМС не настраивали. А также пишут, что в СБИС, в «Контур» все можно настроить по часам, когда получать уведомления. Чтобы не прилетало во внерабочее время.

Коллеги, а вы как о требованиях узнаете? Потыкайте, пожалуйста, опрос.

Привет, Гость! 

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить