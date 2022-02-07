Больничные будут оформлять дистанционно

Если у вас симптомы ОРВИ или ковида, оформить больничный лист можно без посещения поликлиники.

По приказу Минздрава от 04.02.2022 № 57н больничный оформят дистанционно.

Для этого надо обратиться на горячую телефонную линию «112» или колл-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, будет оформлен электронный больничный на срок 7 дней.

Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется, передает РИА Новости.

Если через 7 дней пациенту не станет легче, на дом приедет врач и больничный продлят.

Ранее дистанционное открытие и закрытие больничных уже ввели в Москве. Сейчас эта система внедряется в других регионах.