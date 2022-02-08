Больше половины компаний отправили сотрудников на удаленку

Больше всего сотрудников на удаленке сейчас работает в Москве и в Санкт-Петербурге. А всего доля компаний с удаленщиками перевалила за 51%.
К таким результатам исследования пришли в SuperJob.
Всего о сотрудниках на удаленке сообщил 51% компаний, а в четырех из десяти на удаленке трудится более 30% персонала. Больше людей на удаленной работе было только в разгар пандемии в мае 2020 года (тогда было 59% компаний).
Цифры, которые показал опрос, выросли за последние 2-3 недели, до этого только 31% компаний сообщал о сотруднкиах на удаленке. А больше, чем сейчас удаленщиков было в мае 2020 года (59% компаний).
Больше всего удаленщиков в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве их труд используют 68% работодателей, а в северной столице — 63%. Чаще всего на удаленку переводят:
- IT;
- бухгалтерию;
- продажи;
- кадры и управление персоналом;
- закупки.
По материалам «РБК».
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.