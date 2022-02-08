Больше половины компаний отправили сотрудников на удаленку

Больше всего сотрудников на удаленке сейчас работает в Москве и в Санкт-Петербурге. А всего доля компаний с удаленщиками перевалила за 51%.

К таким результатам исследования пришли в SuperJob.

Всего о сотрудниках на удаленке сообщил 51% компаний, а в четырех из десяти на удаленке трудится более 30% персонала. Больше людей на удаленной работе было только в разгар пандемии в мае 2020 года (тогда было 59% компаний).

Цифры, которые показал опрос, выросли за последние 2-3 недели, до этого только 31% компаний сообщал о сотруднкиах на удаленке. А больше, чем сейчас удаленщиков было в мае 2020 года (59% компаний).

Больше всего удаленщиков в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве их труд используют 68% работодателей, а в северной столице — 63%. Чаще всего на удаленку переводят:

IT;

бухгалтерию;

продажи;

кадры и управление персоналом;

закупки.

По материалам «РБК».