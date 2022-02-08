Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сколько буху брать за работу в общепите — зависит от кучи факторов, считают бухгалтеры

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Карьера бухгалтера
Версия для печати

Бухгалтеры выясняют, сколько платить бухгалтеру-калькулятору в общепите. К сумме не пришли, но предупредили, какие вообще обязанности могут в общепите на бухгалтера повесить.

Спрашивает наш подписчик.

«Сколько сейчас будет стоить работа бухгалтера-калькулятора в кафе, если в среднем в месяц проходит порядка 100 накладных от поставщиков? Москва».

В комментариях советуют:

«Установите программу для внесения документов в 1С по сканам, такое количество докуменов обойдется в 2-3 тысячи. Ну и калькулятор на удаленке 15-20, смотря сколько калькуляций».

Сразу несколько бухгалтеров высказались против того, чтобы использовать 1С для общепита. Мол, есть гораздо дешевле программы, и специально под общепит заточенные.

Кроме того, по общепиту уточнили, что дело не в количестве накладных, а в том, часто ли меняется меню, часто ли бывают инвентаризации, на ком висит ЕГАИС, Меркурий, сколько карточек блюд, нужны ли отчеты себестоимости, нужно ли контролировать цены и поставщиков.

По словам автора поста, обязанности — только калькулятор. Пока к единой цене за услуги бухгалтера-калькулятора там не пришли. Коллеги, вы как думаете, сколько просить?

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить