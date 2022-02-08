Сколько буху брать за работу в общепите — зависит от кучи факторов, считают бухгалтеры

Бухгалтеры выясняют, сколько платить бухгалтеру-калькулятору в общепите. К сумме не пришли, но предупредили, какие вообще обязанности могут в общепите на бухгалтера повесить.

Спрашивает наш подписчик.

«Сколько сейчас будет стоить работа бухгалтера-калькулятора в кафе, если в среднем в месяц проходит порядка 100 накладных от поставщиков? Москва».

В комментариях советуют:

«Установите программу для внесения документов в 1С по сканам, такое количество докуменов обойдется в 2-3 тысячи. Ну и калькулятор на удаленке 15-20, смотря сколько калькуляций».

Сразу несколько бухгалтеров высказались против того, чтобы использовать 1С для общепита. Мол, есть гораздо дешевле программы, и специально под общепит заточенные.

Кроме того, по общепиту уточнили, что дело не в количестве накладных, а в том, часто ли меняется меню, часто ли бывают инвентаризации, на ком висит ЕГАИС, Меркурий, сколько карточек блюд, нужны ли отчеты себестоимости, нужно ли контролировать цены и поставщиков.

По словам автора поста, обязанности — только калькулятор. Пока к единой цене за услуги бухгалтера-калькулятора там не пришли. Коллеги, вы как думаете, сколько просить?